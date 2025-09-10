الأربعاء 10 سبتمبر 2025
مركز متأخر للبرازيل، ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

البرازيل، فيتو
البرازيل، فيتو

تصفيات كأس العالم، تربع منتخب الأرجنتين على صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد انتهاء للتصفيات. 

وتواجد منتخب البرازيل في مركز متأخر في جدول الترتيب النهائي للتصفيات المؤهلة للمونديال العالمي. 

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال 

1- الأرجنتين 38 نقطة.

2- الإكوادور 29 نقطة. 

3- كولومبيا 28 نقطة.

4- أوروجواي 28 نقطة.

5- البرازيل  28 نقطة.

6- باراجواي 28 نقطة.

7- بوليفيا 20 نقطة. 

8- فنزويلا  18 نقطة.

9- بيرو 12 نقطة.

10- تشيلي 11 نقطة

 

وأُسدل الستار على مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهات الجولة الـ18 والأخيرة صباح الأربعاء.

وشهدت الجولة سقوط البرازيل والأرجنتين وتأهل بوليفيا لملحق تصفيات المونديال بعد احتلالها المركز السابع. 

نتائج الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

الإكوادور ضد الأرجنتين 1-0

بوليفيا ضد البرازيل 1-0

تشيلي ضد أوروجواي 0-0

فنزويلا ضد كولومبيا 3-6

بيرو ضد باراجوي 0-1

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم 

وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

