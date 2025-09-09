حرمان من الامتحانات وفصل نهائي، وكيل التعليم بالمنوفية يوجه رسالة لطلاب الإعدادية (فيديو)

وجه الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية رسالة هامة لطلاب الشهادة الإعدادية وخاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك قبل بداية العام الدراسي الذي سينطلق الشهر الجاري.

وقال وكيل التعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ فيتو: طالب الصف الثالث الإعدادي أهم طالب بالمدرسة، ومن المفترض أن يكون قدوة لزملائه من الصفوف الأخرى؛ لذا من المهم حضوره خلال أيام الدراسة.

الغياب يتسبب فى الحرمان من الامتحانات

وأكد الدكتور محمد صلاح أن الطالب الذي سيتغيب عن الحضور لمدة 30 يوما يحق له إعادة القيد مرة واحدة فقط، وإذا تكرر نفس الأمر سيتم فصله بشكل نهائي وحرمانه من دخول الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.