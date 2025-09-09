الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حرمان من الامتحانات وفصل نهائي، وكيل التعليم بالمنوفية يوجه رسالة لطلاب الإعدادية (فيديو)

د.محمد صلاح وكيل
د.محمد صلاح وكيل وزارة التربيه والتعليم بمحافظة المنوفية

وجه الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية رسالة هامة لطلاب الشهادة الإعدادية وخاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك قبل بداية العام الدراسي الذي سينطلق الشهر الجاري.

وقال وكيل التعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ فيتو: طالب الصف الثالث الإعدادي أهم طالب بالمدرسة، ومن المفترض أن يكون قدوة لزملائه من الصفوف الأخرى؛ لذا من المهم حضوره خلال أيام الدراسة.

الغياب يتسبب فى الحرمان من الامتحانات

وأكد الدكتور محمد صلاح أن الطالب الذي سيتغيب عن الحضور لمدة 30 يوما يحق له إعادة القيد مرة واحدة فقط، وإذا تكرر نفس الأمر سيتم فصله بشكل نهائي وحرمانه من دخول الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية الشهادة الاعدادية المنوفية تعليم المنوفية طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية وكيل تعليم المنوفية

مواد متعلقة

ترسل رسالة لولي الأمر فور غياب ابنه، تركيب منظومة إلكترونية في مدرسة بالمنوفية

"أنت بتخبطني يا فلاح"، فيديو يثير غضب أهالي المنوفية ومطالب بالمحاسبة (فيديو)

محافظ المنوفية يكرم مديرة المركز التكنولوجي ومسئول الخزينة بـ تلا

مصرع طالب ثانوي وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالمنوفية

محافظ المنوفية يحيل مختصا بإدارة الشهداء التعليمية للنيابة لاستيلائه على مبالغ العاملين بالحصة

استجابة لـ فيتو، محافظ المنوفية يوجه ببحث حالة طفل أنكره والده وتخلت عنه أمه

الأم طردته والأب رفضه، حسن ابن الـ 13 عاما يبحث عن شهادة ميلاد في المنوفية

رئيس مدينة قويسنا تكرم عاملا لأمانته

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads