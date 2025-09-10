الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الاحتلال يشن قصفا مدفعيا على خان يونس

خان يونس،فيتو
شن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا وأطلقت النيران من آليات الاحتلال شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الأربعاء وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت على تنفيذ عمليات نسف لمربعات سكنية وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن دمار واسع في المنطقة وخسائر جسيمة بمنازل المواطنين.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا لعائلة حبيب

وارتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة إضافة إلى عدد من الإصابات، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة حبيب في حي الصبرة غرب مدينة غزة. 

الأمم المتحدة: أهالي غزة يكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض والنفايات

وأكدت الأمم المتحدة أن سكان قطاع غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل أوضاع إنسانية كارثية، حيث يعيش الأهالي بين الأنقاض وتراكم النفايات، وسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: إن التصعيد العسكري الإسرائيلي فاقم من موجات النزوح الجماعي وأدى إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.
وأشار دوجاريك إلى أن ما يقارب 30 ألف شخص من النازحين الجدد اضطروا للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه، لافتًا إلى أن السكان يواجهون ظروفًا بالغة الصعوبة، وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة وسط الركام وتكدس النفايات أو في محيطها.

