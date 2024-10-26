الأحد 27 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان الجونة، إسعاد يونس تكشف سر ابتعادها عن دراما رمضان، وتتحدث عن السوشيال ميديا (فيديو وصور)

ندوة إسعاد يونس،
ندوة إسعاد يونس، فيتو

أكدت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أن سبب عملها في جميع ألوان الفنون من مسرح وسينما وتلفزيون هو رغبتها أن تثبت جدارتها في أي عمل يتم عرضه عليها لتقديمه. 

الجلسة الحوارية لإسعاد يونس 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها ملتقى الجونة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وتديرها النجمة يسرا، بحضور كوكبة من صناع السينما وفناني مصر والعالم العربي.

وتحدثت عن سبب ابتعادها عن الدراما الرمضانية قائلة: "الدراما الرمضانية بالنسبة ليا زمان كانت أسهل لأني كنت أصغر.. لكن الشغل في رمضان دلوقتي مرهق جدا وأنا مقدرش أعمل حاجة ومقدمهاش بشكل كويس". 

وعن كواليس تصوير مسلسل "تيتا زوزو" تحدثت إسعاد يونس قائلة: "كنا بنصور في شهري يوليو وأغسطس وفي درجة الحرارة ٥٠ وموتنا من الحر". 

وعن ردود فعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قائلة: "ردود الفعل بتاعت السوشيال ميديا دلوقتي نصها صادق ونصها كاذب، لكن زمان كانت ردود الفعل أصدق بكتير". 

 

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وبحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مصر والعالم. 
ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة  نحو 71 فيلمًا روائيًا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء.  

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