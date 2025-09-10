الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار البلدي اليوم الأربعاء في الفيوم

الفراخ البيضاء، فيتو
الفراخ البيضاء، فيتو

شهدت أسواق الفيوم، زيادة  في أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، بلغت الزيادة 4 جنيهات في الكيلو، بينما استقرت أسعار الفراخ البلدي بأنواعها عند أسعار الأمس.

وتراوحت أسعار الفراخ البلدي الهجين، إنتاج المزارع ما بين 110 و120 جنيها، أما الفراخ البلدي "الحرة" ما بين 125 و130 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع ما بين 68 و75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 80 و90 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 165 و175 جنيها، وفي السوبر ماركت 180 جنيه، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 120 جنيه، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 170 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 170 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 170 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

جنيهان ارتفاعًا في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ البيضاء اسواق الفيوم اللحوم الحمراء

مواد متعلقة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-2-205 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24-2-2025 في محافظة الفيوم

تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 8-2-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الفيوم

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads