بعد مغادرتها الأراضي البوركينية، موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

غادرت بعثة منتخب مصر الأراضي البوركينية، في الثانية صباح اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة، بعد التعادل أمام نظيره البوركيني بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

موعد وصول بعثة مصر إلى القاهرة

ومن المنتظر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة في الثامنة صباح اليوم، عقب رحلة طيران تستغرق 6 ساعات.

مباراة مصر وبوركينا فاسو، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو سلبيا ويؤجل تأهله لكأس العالم

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم، ليضع الفراعنة قدما في المونديال.

تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

وبدأ منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد حمدي - الجزار - ربيعة - خالد صبحي - محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية - كوكا - تريزيجيه.

في خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح.

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - مصطفى محمد.

