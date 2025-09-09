الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
رياضة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة أمام نظيره البوركينابي على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

أعلنت عدة قنوات عن نقل المباراة للجماهير داخل وخارج مصر، أبرزها قناة أون تايم سبورتس وقناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى قنوات SSC السعودية.

تردد قناة أون تايم سبورتس – On Time Sport 1 HD


التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

الموقع المداري: 7.3 غرب

تردد قناة MBC مصر 2 الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو


التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات

إضافة لذلك، يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات SSC السعودية المالكة لحقوق بث التصفيات الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، على أن تقام المباراة بين المنتخبين اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناتي أون سبورت وإم بي سي مصر 2 على الهواء مباشرة.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو

وبات من المؤكد أن يجري الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تعديلات محدودة على تشكيلة الفراعنة التي خاضت المباراة الماضية أمام إثيوبيا باستاد القاهرة، خاصة أن المنتخب المصري يسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لحسم بطاقة التأهل للمونديال، أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مشواره بتصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام بوركينا فاسو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد (خالد صبحي) - محمد هاني

الوسط: محمود صابر - نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) - زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر أمام بوركينا فاسو منتخب مصر الاول مصطفي محمد مصر وبوركينا فاسو مصر أمام بوركينا فاسو تشكيل منتخب مصر المتوقع تشكيل منتخب مصر بوركينا فاسو كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

الجريدة الرسمية
