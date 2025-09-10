الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البلشي يناشد الرئيس العفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

ناشد خالد البلشي نقيب الصحفيين الرئيس السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الزميلين الصحفيين محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ(محمد أكسجين)، وحسين علي أحمد كريم وشهرته (حسين كريم) الصادر ضده حكم بالحبس على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021م حصر أمن دولة، وذلك في إطار التوجيه الرئاسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، استجابة لمطالبات ذويهما لمنحهما فرصة جديدة في حياتهما، والعودة إلى أسرهما والعيش وسط مجتمعهما في ظروف طبيعية.

الجدير بالذكر أن الزميل محمد أكسجين محكوم عليه في القضية رقم  855 لسنة 2020م حصر أمن دولة والمقيدة تحت رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، وهي ذات القضية المقضي فيها بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وآخرين.

وجدد نقيب الصحفيين مطالبه ومطالب النقابة للنائب العام، بمراجعة أوضاع وإخلاء سبيل أكثر من 19 زميلًا صحفيًّا محبوسين احتياطيًّا، مشيرًا إلى أن بينهم 14 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين.

وأرسل نقيب الصحفيين قائمة بأسماء الزملاء المحبوسين إلى مكتب النائب العام، وإلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي. 
وجدد نقيب الصحفيين مطالبه، ومطالب النقابة الدائمة بإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وكانت نقابة الصحفيين قد عقدت أمس، جلسة نقاش حضرها عدد كبير من الصحفيين، ورؤساء التحرير، وشارك فيها الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين؛ لمناقشة وضع خارطة طريق لإصلاح أوضاع الصحافة.. وطالب المشاركون في الندوة بضرورة إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، والإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي، كما قدموا العديد من التوصيات، التي تضمن تطوير الصحافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإفراج عن الصحفيين المحبوسين العفو عن الصحفيين المحبوسين الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads