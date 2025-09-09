الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضياء السيد: تأهل مصر لكأس العالم مضمون والاختبار الحقيقي بطولة إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أكد الكابتن ضياء السيد، أن نظام التصفيات الجديد لـ كأس العالم جعل مهمة التأهل أسهل بكثير، خاصة بالنسبة للمنتخب المصري الذي وقع في مجموعة سهلة.

بوركينا فاسو المنتخب الأصعب في مجموعة مصر

وأوضح: أن منتخب بوركينا فاسو هو الأصعب في المجموعة، لكن أداءه في التصفيات ليس بالقوة التي صُوِّرت، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري تغلب عليه في العديد من المباريات السابقة.

 

حذر منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

وأضاف ضياء السيد، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن أداء المنتخب المصري في المباراة الأخيرة كان "يشوبه نوع من الحذر" و"مكبلًا"، وأن خطة اللعب كانت "غالبة عليها سياسة الحرص"، رغم أن فرص صعود الفراعنة لكأس العالم 2026 مضمونة.

وصول مصر لكأس العالم

وتابع: "مصر ضمنت الوصول لكأس العالم من أول ما القرعة اتعملت"، مؤكدًا أن المنتخب يحتاج لنقطتين فقط من مباراتين سهلتين جدًا لضمان الصعود، مشددًا على أن طموحات الجمهور المصري تجاوزت مجرد التأهل إلى كأس العالم، وأصبحت تتجه نحو تحقيق نتائج جيدة في الأدوار النهائية للمونديال.

وأوضح ضياء السيد، أن المنتخب بحاجة إلى لعب مباريات ودية مع منتخبات قوية من مستويات أولى وثانية في أوروبا وآسيا، خصوصًا وأنهم لعبوا خلال العامين الماضيين مع منتخبات من المستوى الرابع بحكم المجموعة.

ضياء السيد كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو بطولة أمم أفريقيا

