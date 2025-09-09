بعد التعادل مع بوركينا، تعرف على موعد عودة بعثة منتخب مصر

تغادر بعثة منتخب مصر الأراضي البوركينية، في الثانية صباحا على متن طائرة خاصة، بعد التعادل أمام نظيره البوركيني بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة في السابعة والنصف صباحا، عقب رحلة طيران تستغرق 5 ساعات ونصف الساعة.

منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو سلبيا ويؤجل تأهله لكأس العالم

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم، ليضع الفراعنة قدما في المونديال.

مباراة مصر وبوركينافاسو

بدأت المباراة حماسية من الفريقين يغلفها طابع الحذر، وفي الدقيقة 8 صوب عمر مرموش كرة قوية ولكن جاءت خارج مرمى بوركينا فاسو.

وشهدت الدقيقة 10 خروج عمر مرموش بسبب الإصابة وحل أسامة فيصل بدلا منه.

وفي الدقيقة 27 هدد تريزيجيه مرمى بوركينا فاسو بتصويبة مباغتة ولكن تصدى لها الحارس ببراعة شديدة.

وجدد تريزيجيه محاولاته لتسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 52 بتصويبة مميزة ولكن تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 57 قاد محمد صلاح كرة هجمة مرتدة وقدم تمريرة مميزة لتريزيجيه لكنها ارتطمت بمدافع بوركينا وتحولت ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 66 سجل أسامة فيصل هدفا لصالح المنتخب الوطني ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 87 أهدر مصطفى محمد انفرادا تاما بالمرمى بعد ما صوب الكرة خارج الشباك.

تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

وبدأ منتخب مصر مباراة بوركينا فاسو كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي - الجزار - ربيعة - خالد صبحي - محمد هاني

في خط الوسط: مروان عطية - كوكا - تريزيجيه

في خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - نبيل عماد دونجا - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - مصطفى محمد.

تشكيل بوركينا فاسو أمام مصر

في حراسة المرمى: كوفي

في خط الدفاع: عيسى كابوريه- دايو- إدموند تابسوبا- ياجو

في خط الوسط: بيرتراند تراوري- سعيدو سيمبوريه- بلاتي توريه- محمد زوجرانا- لري

في خط الهجوم: دانجو واتارا

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.