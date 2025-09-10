وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض “غازتك 2025” بمدينة ميلانو الإيطالية، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (IEA).

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة، والتي تُوجت بانضمام مصر كعضوٍ مشارك عام 2022، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في مجالات التحول الطاقي وأمن الإمدادات.

وقد وجّه المهندس كريم بدوي الشكر إلى الدكتور فاتح بيرول على دعوته الأخيرة للمشاركة في إطلاق التقرير الإقليمي الأول حول “الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والذي يتناول تأثير تزايد الطلب على الكهرباء في المنطقة ويستعرض الحلول المناسبة.

دور وكالة الطاقة الدولية في تعزيز أمن الطاقة

كما أعرب الوزير عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الطاقة الدولية في تعزيز أمن الطاقة العالمي، مؤكدًا أنها تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة في مصر.

وشدّد الوزير على أهمية عمل الوكالة مع الحكومات والقطاع الخاص في صياغة مستقبل طاقة آمن ومستدام للجميع، مشيدًا بجهودها في توفير البيانات والرؤى الموثوقة.

كما اتفق الجانبان على أن الغاز الطبيعي سيظل مصدرًا أساسيًا في مزيج الطاقة العالمي، مع التأكيد على الدور المحوري للغاز الطبيعي منخفض الكربون كوقود انتقالي لدعم الدول النامية في تحقيق انتقال عادل للطاقة.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة العمل ضمن برنامج العمل المشترك، والتنسيق من خلال فرق عمل من الجانبين للتحضير لورشة عمل حول خفض انبعاثات الميثان.

كما رحب الجانبان بمزيد من التنسيق لتطوير برنامج عمل مشترك جديد للفترة من 2026 إلى 2028، فيما وجّه المهندس كريم بدوي دعوةً إلى الدكتور فاتح بيرول للمشاركة في مؤتمر ومعرض EGYPES 2026.

