تصفيات كأس العالم، كوت ديفوار تحافظ على صدارة مجموعتها بتعادل أمام الجابون

تصفيات كأس العالم، انتهت مواجهة منتخب الجابون أمام ضيفه كوت ديفوار، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فرانسفيل، ضمن الجولة الثامنة من المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان لمباراة الجابون وكوت ديفوار، عامل كبير في حسم المتأهل عن المجموعة السادسة، حيث دخل منتخب الجابون اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف كوت ديفوار المتصدر، ليحافظ المنتخب الإيفواري على الصدارة برصيد 20 نقطة بعد التعادل ومن خلفه الجابون بـ19 نقطة.

سيطر المنتخب الجابون على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول، فيما لجأ منتخب كوت ديفوار إلى التأمين الدفاعي لامتصاص حماس لاعبي الجابون مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن جميع محاولات الفريقين باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرًا لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، دون أي هزيمة، ومن خلفه منتخب الجابون الذي تلقى هزيمته الوحيدة أمام الأفيال ذهابًا قبل تعادلهما في مباراة العودة اليوم.

جنوب إفريقيا يتعادل مع نيجيريا ويقترب من التأهل لكأس العالم

وفي مباراة أخرى من تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع نيجيريا إيجابيًّا بنتيجة 1-1، التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبهذا التعادل اقترب منتخب جنوب إفريقيا من التأهل لكأس العالم، ويعزز صدارته في تصفيات كأس العالم برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن جنوب إفريقيا.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 25 عندما سجل لاعب نيجيريا أيكونغ هدفًا بالخطأ في مرماه، بينما عادل منتخب نيجيريا بتسجيل هدف في الدقيقة 44 عن طريق باسي، وانتهى الشوط الأول بهذا التعادل.

يتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

