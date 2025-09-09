الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة تصنيع مواد مخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، حبس 4 متهمين لهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة بنها، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبطهم.

وكشفت التحريات بقيادة ضباط المباحث، أن المتهمين وهم "السني"، و"نورا"، و"الضعيف"، و"كراملة"، استأجروا شقة سكنية بمنطقة مجول لاستخدامها في تصنيع المواد المخدرة وتخزينها تمهيدًا لترويجها.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، داهمت قوة أمنية الشقة محل النشاط وتمكنت من ضبط المتهمين جميعًا، وبحوزتهم 4 كيلو بودرة و2 كيلو أخرى مجهزة للتوزيع، ونصف كيلو من مخدر الآيس، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

أخبار الحوادث اليوم: كلب يقود عاملا إلى السجن في البحيرة.. قرار عاجل بشأن نجل الفنان محمد رمضان.. ضبط صانعة محتوى تبث فيديوهات خادشة وشقيقها بالقاهرة

ضبط عامل متهم بالشروع في قتل حداد بكفر الشيخ

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات مع المتهمين مع مراعاة تجديد حبسهم في الميعاد القانوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية تشكيل عصابي تصنيع المخدرات حيازة اسلحة نارية مركز شرطة بنها وزارة الداخلية النيابة العامة اخبار الحوادث الأمن الجنائي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم 9- 9- 2025

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads