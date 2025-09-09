حبس تشكيل عصابي بتهمة تصنيع مواد مخدرة وحيازة أسلحة بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، حبس 4 متهمين لهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة بنها، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبطهم.

وكشفت التحريات بقيادة ضباط المباحث، أن المتهمين وهم "السني"، و"نورا"، و"الضعيف"، و"كراملة"، استأجروا شقة سكنية بمنطقة مجول لاستخدامها في تصنيع المواد المخدرة وتخزينها تمهيدًا لترويجها.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، داهمت قوة أمنية الشقة محل النشاط وتمكنت من ضبط المتهمين جميعًا، وبحوزتهم 4 كيلو بودرة و2 كيلو أخرى مجهزة للتوزيع، ونصف كيلو من مخدر الآيس، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات مع المتهمين مع مراعاة تجديد حبسهم في الميعاد القانوني.

