أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تنشر فيتو أسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 2025.9.9 في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث وبعد ارتفاع الأسعار العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

438 ريالا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

384 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

329 ريالا للبيع

أسعار الذهب خلال عام 2025

ارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس، مستمرًا في شراء هذا المعدن الثمين للشهر العاشر على التوالي.

وفي الوقت نفسه، رفع متداولو الذهب مراكزهم الشرائية الصافية بمقدار 20740 عقدًا إلى 168862 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر.

أما بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعرها الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 40.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1374.35 دولار، وظل سعر البلاديوم دون تغيير عند 1109.71 دولار.

سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي

قالت مجموعة "جولدمان ساكس" إن أسعار الذهب قد تقفز إلى ما يقرب من 5000 دولار للأونصة في حال تعرض مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأضرار، وقرّر المستثمرون تحويل نسبة صغيرة فقط من حيازاتهم في سندات الخزانة الأمريكية إلى المعدن الأصفر.

وأضاف محللو البنك، ومن بينهم سامانثا دارت، في مذكرة بحثية: "سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي سيقود على الأرجح إلى تضخم أعلى، وانخفاض في أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، وتراجع في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وفي المقابل، يعد الذهب مخزنًا للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات"، بحسب وكالة بلومبرج.

سيناريوهات أسعار الذهب

وطرحت المذكرة عددًا من السيناريوهات المحتملة لمسار أسعار الذهب، مع توقع أساسي بوصول الأونصة إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، وسيناريو ثان ببلوغ السعر 4500 دولار، وآخر يقدر بلوغ السعر نحو 5000 دولار في حال تحوّلت 1% فقط من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وسجل الذهب أداءً استثنائيا هذا العام، حيث قفز بأكثر من الثلث وبلغ مستوى قياسيًا في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، كما تلقى دعمًا إضافيا مؤخرا بعد تحركات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الفيدرالي، بما في ذلك محاولات لعزل الحاكمة ليزا كوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.