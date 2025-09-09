الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ضابط إسرائيلي يتخلص من حياته قبل ساعات من زفافه

 أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بانتحار ضابط إسرائيلي في روحوفوت قبل ساعات من زفافه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل وقت سابق كانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن قوات الأمن عثرت على جثة أحد الجنود في منطقة شمال إسرائيل، في ظروف غامضة.

 

فتح تحقيق رسمي بشأن جثة الجندي الإسرائيلي

 وأشارت الهيئة إلى أن الشرطة العسكرية باشرت تحقيقًا رسميًا للوقوف على ملابسات الحادث، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الجندي أو ظروف الوفاة.

 

سبب وفاة الجندي الإسرائيلي شمال الأراضي المحتلة

 ولم توضح الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن حادث عرضي، أو مرتبطة بعمل جنائي، أو نتيجة أخرى، بانتظار نتائج التحقيق.

 

استعادة جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي

 في وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي من قطاع غزة.

 

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشاباك والجيش استعادا جثة عيدان شتيوي الذي قتل في هجوم 7 أكتوبر -طوفان الأقصى- نقلت جثته إلى غزة، على حد تعبيره.

