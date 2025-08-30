الأحد 31 أغسطس 2025
نتنياهو: الشاباك والجيش استعادا جثة عيدان شتيوي من غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استعادة جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي من قطاع غزة.

استعادة جثة الأسير الإسرائيلي عيدان شتيوي

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشاباك والجيش استعادا جثة عيدان شتيوي الذي قتل في هجوم 7 أكتوبر -طوفان الأقصى- نقلت جثته إلى غزة، على حد تعبيره.

استعادة جثتي أسيرين من غزة

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، استعادة جثتي أسيرين، مع بدء العملية العسكرية التي تقوم بها في مدينة غزة، من بينهما جثة رجل إسرائيلي قتل خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان أنه تم استعادة جثة إيلان وايز من كيبوتس بئيري، فضلا عن جثة أسيرة أخرى لم يتم تحديد هويتها.

