الفريق أحمد خليفة يشهد تنفيذ تدريب رئيسي ضمن مناورات "النجم الساطع 2025"

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الرئيسية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع -2025 " والمتمثلة في تنفيذ تدريب عملي للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من كافة العناصر الإرهابية وتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها.

حيث بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ.ح ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الخبرات بين القوات المشاركة فضلًا عن تعزيز أوجه العمل المشترك للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشتركة بالتدريب.

القوات الخاصة من مختلف الدول

وتضمنت الفعاليات تنفيذ قوات المظلات من الدول المشاركة فى عمليات القفز المظلى، بالتزامن مع تغلب عناصر المهندسين العسكريين على العبوات الناسفة المرتجلة وتأمين طرق وخطوط الإقتحام، أعقبها قيام مجموعات القتال الرئيسية المدعومة بالقوات الخاصة من مختلف الدول وعناصر الشرطة المدنية المصرية باقتحام البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها، وبعد القضاء على البؤرة الإرهابية تم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وتوفير المناخ المناسب لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعكست المرحلة المستوى المتميز لكافة العناصر المشاركة وقدرتهم على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة بأحدث الأساليب الإحترافية.

ونقل الفريق أحمد خليفة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة بالتدريب، كما وجه الشكر للقوات المشاركة فى تنفيذ النشاط التدريبى، وأثنى على الأداء الراقى فى التنفيذ والتنسيق بين كافة العناصر المشاركة والقدرة على إدارة عمليات مشتركة بكفاءة واقتدار وهو ما يدعو للإطمئنان إذا تطلب الأمر مستقبلًا تنفيذ أى عمل جماعى، مشيرًا إلى أن كافة الأنشطة المخططة بالتدريب تهدف إلى دعم ركائز الأمن والاستقرار تأكيدًا على حق كل دولة أن تبقى آمنة سالمة داخل حدودها.

حضر فعاليات المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

