محطات في قضية إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية.. مكالمة فيديو احتجاز طفل داخل حمام نادي نيو جيزة والتعدي عليه بالضرب السبب.. و3 سيناريوهات محتملة أبرزها رفض الاستئناف

تنظر محكمة أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات استئناف نجل الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده، بتأييد إيداعه داخل دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على أحد الأطفال داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر.

بداية الواقعة.. بلاغ رسمي من والدة المجني عليه

تعود أحداث القضية إلى بلاغ رسمي تلقته الأجهزة الأمنية، تقدمت به والدة الطفل المجني عليه "عمر محمد" (11 عاما)، اتهمت فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها داخل النادي.

وبحسب ما ورد في أقوال الأم، فإن نجل رمضان دخل في شجار مع الطفل عمر، ثم قام بضربه على وجهه ما تسبب له في كدمة واضحة.

تحقيقات النيابة: مكالمة فيديو واحتجاز داخل الحمام

التحقيقات كشفت وقائع صادمة وردت في أقوال الطفل المجني عليه وشهود العيان، حيث أشير إلى أن الفنان محمد رمضان نفسه تواصل مع نجله عبر مكالمة فيديو أثناء وقوع المشاجرة، وطلب منه - بحسب ما جاء في الدعوى - أن يحتجز الطفل عمر في دورة المياه، وهو ما تم بالفعل، حيث استخدم نجل الفنان كرسيا ومقشة لإغلاق باب الحمام على عمر، قبل أن يتدخل طفل آخر لمساعدته على الخروج.

الواقعة الثانية: ضرب علني وتواطؤ الأب

وتضمنت الدعوى، قيام الفنان محمد رمضان بإمساك الطفل عمر بنفسه ليفسح المجال أمام نجله لضربه على وجهه أمام عدد من الحضور، في مشهد أثار فزع الطفل وأسفر عن أذى نفسي وجسدي بحسب وصف أسرته.

دعوى بالتعويض ومطالب بضم رمضان للقضية

أسرة الطفل المجني عليه لم تكتف بالبلاغ الجنائي، بل تقدمت بدعوى تطالب بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، نظير الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بابنهم، كما طالب دفاع الأسرة بضم الفنان محمد رمضان للقضية وتحويلها إلى جنحة مباشرة، مشيرين إلى أنه كان شريكا في الواقعة وحرض ابنه على الاعتداء بحسب روايات الشهود.

جلسة المحاكمة الأولى وتغيب نجل رمضان

في أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة الطفل بأكتوبر، تغيب كل من الفنان محمد رمضان ونجله علي عن الحضور، وبرر محامي الفنان أحمد الجندي، الغياب بأن نجل موكله أصيب بوعكة صحية مفاجئة ليلة الجلسة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة وتدهور حالته النفسية بعد علمه بموعد المحاكمة.

وأكد الجندي أن الطفل كان ضحية تنمر مستمر بسبب لون بشرته السمراء، وأن حضوره في هذه الحالة كان سيشكل خطرا على حالته النفسية، مقدما طلبا رسميا بتأجيل الجلسة مدعوما بتقارير طبية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب واعتبرت الدفاع غائبا، وقررت المضي قدما في إصدار الحكم.

الحكم القضائي.. إيداع في دار رعاية

انتهت الجلسة بقرار المحكمة بإيداع الطفل "علي" نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية اجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي الجسدي والنفسي على الطفل عمر محمد، دون تحديد مدة معينة.

المحامي أحمد الجندي صرح عقب الحكم أن فريق الدفاع يعد للطعن القانوني عليه خلال الأيام المقبلة، حرصا على مصلحة الطفل وحالته النفسية، معتبرا الحكم صادما في ظل غياب المتهم وظروفه الصحية.

انقضاء الدعوى القضائية بالتصالح

وفي تطور جديدة، أعلن الفنان محمد رمضان الصلح مع الطفل الضحية وأسرته، وقدم دفاع الطفل الضحية إقرارا أمام هيئة المحكمة خلال جلسة المعارضة، وتم الحكم بتأييد إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية.

استئناف الفنان محمد رمضان على حكم الحبس

ومن المتوقع أن يحدث أحد السيناريوهات التالية.

السيناريو الأول: قبول الاستئناف مع استبدال الايداع

في حالة رؤية محكمة الاستئناف أن ظروف الواقعة لا تستوجب الإيداع، فقد تقرر استبدال التدبير وتسليم الطفل إلى ذويه مع التوجيه بمتابعة سلوكه وتقويمه من قبل الجهات المختصة، دون أن يغلق ذلك الباب أمام إعادة تقييم وضعه مستقبلا.

السيناريو الثاني: رفض الاستئناف وتنفيذ حكم الإيداع

أما إذا رفض الاستئناف، فسينفذ الحكم بإيداع الطفل في دار رعاية اجتماعية حتى انتهاء المدة المحددة، والتي يتم تحديدها وفق تقارير ترفع بشكل مستمر للمحكمة، حيث تلتزم المحكمة بمتابعة حالته من خلال تقارير دورية تقدم من المؤسسة كل شهرين بحد أقصى، لتقرر استمرار الإيداع أو استبداله أو إنهاءه فورا، ويفرض عليه آنذاك التقيد الكامل بنظام الدار، الذي يحظر الخروج لأي سبب – بما في ذلك التعليم – مع السماح فقط بالزيارات خلال المواعيد الرسمية.

السيناريو الثالث: التصالح وانقضاء الدعوى

الاحتمال الثالث يتمثل في إقرار تصالح بين الأطراف، مما قد يدفع المحكمة إلى إصدار حكم بانقضاء الدعوى.

