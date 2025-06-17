والد الطفل ضحية اعتداء نجل محمد رمضان بنادي نيو جيزة يكشف تفاصيل التصالح

كشف محمد سالم والد الطفل الضحية تفاصيل التصالح مع الفنان محمد رمضان في اتهام نجل الفنان بالاعتداء علي نجله داخل نادي نيو جيزة بعد الحكم بإيداع نجل الفنان في دار رعاية.

وكشف والد الطفل الضحية في تصريح خاص لـ فيتو أن الفنان محمد رمضان أجرى اتصالًا هاتفيًّا به بعد صدور الحكم، وكشف له نيته للتصالح، ولكنه لم يستطع التواصل معه قبل ذلك، وأن ما حدث مجرد سوء فهم، وطلب منه المقابلة كي يطيب نجله خاطر الطفل الضحية عمر، وبالفعل تم المقابلة وطيب الفنان ونجله خاطر نجلي، متابعًا: أنا ما كنتش طالب غير تطيب خاطر نجلي، مضيفًا: لم يتم الاتفاق على أي مبالغ للتصالح.

وتقدم المحامي أحمد الجندي دفاع نجل الفنان محمد رمضان، بالمعارضة على حكم إيداع موكله دار رعاية، على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادي نيو جيزة، وحددت جلسة ١٩ يونيو.

وأفاد الدفاع بأن الحكم صدر رغم تقدم هيئة الدفاع بطلب لتأجيل الجلسة لعدم حضور الطفل بسبب مروره بوعكة صحية وأزمة نفسية حادة، مؤكدا أن ما يمر به الطفل بسبب خوفه من الجلسة.

وأفاد الجندي بأن حالة الطفل النفسية كانت سيئة تمامًا، و"ما كانش ينفع نكتفه ونجيبه المحكمة"، مشددًا على أن حضوره في هذه الظروف كان سيشكل ضررا كبيرا عليه، خاصة أن الجلسة مثلت عبئًا نفسيًّا مضاعفًا عليه.

وأشار إلى أن الدفاع تقدم بطلب رسمي لتأجيل الجلسة مدعما بتقارير طبية، لكن المحكمة سجلت رفضها للطلب، وبالتالي اعتبرت أن الدفاع غير حاضر لغياب الطفل، وامتنعت عن سماع أي دفوع أو مرافعات، وأصدرت قرارها بإيداعه في دار رعاية.

وأكد الجندي أن فريق الدفاع يدرس حاليًّا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، حفاظًا على مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية.

وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

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