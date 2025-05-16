حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

بعد الحكم القضائي بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بات مصير الطفل مرهونا بنتيجة الاستئناف الذي تقدم به دفاع الأسرة. ووفقا لمصادر قانونية مطلعة، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تسفر عنها جلسة نظر الاستئناف:

السيناريو الأول: قبول الاستئناف مع استبدال الايداع

في حالة رؤية محكمة الاستئناف أن ظروف الواقعة لا تستوجب الإيداع، فقد تقرر استبدال التدبير وتسليم الطفل إلى ذويه مع التوجيه بمتابعة سلوكه وتقويمه من قبل الجهات المختصة، دون أن يغلق ذلك الباب أمام إعادة تقييم وضعه مستقبلا.

السيناريو الثاني: رفض الاستئناف وتنفيذ حكم الإيداع

أما إذا رفض الاستئناف، فسينفذ الحكم بإيداع الطفل في دار رعاية اجتماعية حتى انتهاء المدة المحددة، والتي يتم تحديدها وفق تقارير ترفع بشكل مستمر للمحكمة، حيث تلتزم المحكمة بمتابعة حالته من خلال تقارير دورية تقدم من المؤسسة كل شهرين بحد أقصى، لتقرر استمرار الإيداع أو استبداله أو إنهاءه فورا، ويفرض عليه آنذاك التقيد الكامل بنظام الدار، الذي يحظر الخروج لأي سبب – بما في ذلك التعليم – مع السماح فقط بالزيارات خلال المواعيد الرسمية.

السيناريو الثالث: التصالح وانقضاء الدعوى

الاحتمال الثالث يتمثل في حدوث تصالح بين الأطراف قبل حسم الاستئناف، مما قد يدفع المحكمة إلى إصدار حكم بانقضاء الدعوى، وفقا لنصوص قانون الطفل، والذي يمنع حبس الأطفال في مثل هذه الوقائع، ويقر بديلا عن العقوبة الجنائية احد التدابير الإصلاحية، وأقصاها الإيداع.

إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية

وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

غياب محمد رمضان ونجله وحضور والدة المجني عليه

شهدت جلسة المحاكمة أمس حضور والدة المجني عليه، التي حرصت على متابعة وقائع المحاكمة، في حين غاب الفنان محمد رمضان ونجله المتهم عن الحضور.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الطرفين، حيث أوضح محامي نجل الفنان محمد رمضان أن موكله تغيب عن الحضور نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، عقب علمه بموعد الجلسة.

دفاع الضحية يطالب بمليون جنيه تعويض

وطالب دفاع أسرة الطفل ضحية نجل الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل النادي بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي، بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه.

عريضة الدعوى المقدمة للنيابة في اتهام نجل محمد رمضان

وتضمنت عريضة الدعوى المقدمة لنيابة أكتوبر الكلية سرد وقائع اتهام الفنان محمد رمضان بمشاركة ابنه في إلقاء الرعب في قلب الطفل "عمر" المجني عليه، حيث ارتكب الفنان محمد رمضان جريمتين الأولى تمثلت في قيامه باحتجاز "عمر" دون وجه حق عندما تواصل عبر خاصية "الفيديو" مع ابنه "علي" الذي ظل يطارد الطفل المجني عليه وأصدقائه بالهاتف ليشاهدهم والده حتى دخل "عمر" إلى الحمام وفي تلك اللحظة طلب منه والده الفنان محمد رمضان احتجاز الطفل في الحمام ووضع "كرسي ومقشة" على الباب لمنعه من الخروج حتى ساعده طفل آخر وحرره من الاحتجاز، بعدما فتح له الباب وهو ما شهد به الطفل أمام النيابة العامة.

وكشفت دعوى التعويض الجريمة الثانية المتهم بها الفنان محمد رمضان بالتواطؤ والاشتراك مع ابنه في ضرب المجني عليه بدون آلة حيث أمسك الفنان بالطفل "عمر" حتى يسمح لابنه "علي" بصفعه أمام كافة رواد النادي ما أحدث الإصابة التي وردت بالتقرير الطبي.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده ورود بلاغ لمفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة بشركة إعلانات وبصحبتها نجلها عمر محمد (11 سنة)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي بالضرب على نجلها.

وأكدت والدة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أن الثاني تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.

وأضافت في بلاغها، أن الفنان محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيئ، وتولت النيابة التحقيق.

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