رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد أيسلندا في تصفيات المونديال

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

تصفيات كأس العالم، يستضيف منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، نظيره أيسلندا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد أيسلندا كالتالي: 

تشكيل فرنسا المتوقع ضد أيسلندا


حراسة المرمى: ماينان.
خط الدفاع: كوندي – أوباميكانو – كوناتي– لوكاس ديني.
خط الوسط: كونيه– تشواميني – أوليسي.
خط الهجوم: كومان– مبابي – باركولا.

 

تشكيل أيسلندا المتوقع ضد فرنسا


حراسة المرمى: أولافسون.
خط الدفاع: بالسون – إنجاسون – جريتارسون – إلبرتسون.
خط الوسط: توردارسون – يوهاتيسون – هارالدسون.
خط الهجوم: ثورستيسون – جودجونسن – باركلسون.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا في الجولة الأولى أمام أوكرانيا بهدفين دون رد، وسجل له كيليان مبابي ومايكل أوليز.

 

فيما حقق منتخب أيسلندا  فوزًا عريضًا على حساب أذربيجان بخمسة أهداف دون مقابل، ليتسبب في إقالة المدرب فرناندو سانتوس من منصبه.

ويتصدر منتخب آيسلندا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط ويتساوى معه المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، وتأتي أوكرانيا وأذربيجان بالمركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

موعد مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم 


تنطلق مباراة فرنسا ضد أيسلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا أمام أيسلندا


تذاع مباراة فرنسا أمام أيسلندا عبر قناة beIN sports 1.

