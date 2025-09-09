تجديد حبس ربة منزل بتهمة إدارة نادي صحي لممارسة الرذيلة في النزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس ربة منزل بتهمة إدارة ناديًا صحيًا بدون ترخيص، واستغلاله في أعمال منافية للآداب بدائرة قسم شرطة النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بإدارة نادٍ صحي، بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ضبط شبكة دعارة تستخدم ناديا صحيا في أعمال منافية للآداب بالقاهرة



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر النادي وضبط السيدة، وبصحبتها سيدتان تحملان جنسية إحدى الدول، إضافة إلى أحد الأشخاص. وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

