إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة استغلال ناد صحي في ممارسة الأعمال المنافية للآداب

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سيدة للمحاكمة لاستغلالها إدارة ناد صحي بالجيزة في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

القبض على المتهمة بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي، ونجحت قوات الأمن في ضبطها وبصحبتها (3 سيدات، 3 أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

