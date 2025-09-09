حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، تحذير من هذه الشوارع والمحاور

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، كثافات مرورية متفاوتة مع بداية الذروة الصباحية، وسط انتشار أمني وخدمات مرورية مكثفة لضمان انسياب الحركة.

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة



سجلت محاور صلاح سالم، كوبري أكتوبر، ومحور عباس الزحام الأكبر، بينما ظهرت سيولة نسبية أعلى الطريق الدائري بمناطق المنيب والسلام.

في الجيزة:

شهد شارع الهرم وفيصل بطئًا ملحوظًا خاصة بالقرب من محطات المترو وأعمال التطوير، فيما ازدادت الكثافات بشارع السودان ومحيط جامعة الدول العربية.

الطرق الصحراوية:

ظهرت شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والصحراوية خاصة بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مع تحذيرات من تخفيف السرعة والالتزام بمسافات الأمان.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات المرورية مستمرة لرصد المخالفات وضبط السيارات المتوقفة بشكل عشوائي، مع توجيه قائدي المركبات باستخدام محاور بديلة مثل محور الضبعة لتفادي الزحام.

وتناشد الأجهزة المرورية المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور وتوخي الحذر في ظل التقلبات الجوية، حفاظًا على سلامة الجميع.

نقل المصابين الى المستشفى

حادث الطريق الصحراوى الشرقى

وعلى جانب آخر، شهد الطريق الصحراوي الشرقي «المحور» شرق مدينة الأقصر، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا بعد انقلاب أتوبيس نقل ركاب كان قادمًا من القاهرة في طريقه إلى الأقصر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بإصابات متنوعة بين كسور وكدمات وجروح.

تفاصيل الحادث وإجراءات الإسعاف

فور وقوع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ20 سيارة مجهزة لموقع البلاغ، حيث جرى التعامل السريع مع المصابين، ونقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى.



