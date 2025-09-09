الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، تحذير من هذه الشوارع والمحاور

زحام مرورى
زحام مرورى

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، كثافات مرورية متفاوتة مع بداية الذروة الصباحية، وسط انتشار أمني وخدمات مرورية مكثفة لضمان انسياب الحركة.

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة


سجلت محاور صلاح سالم، كوبري أكتوبر، ومحور عباس الزحام الأكبر، بينما ظهرت سيولة نسبية أعلى الطريق الدائري بمناطق المنيب والسلام.

في الجيزة:

شهد شارع الهرم وفيصل بطئًا ملحوظًا خاصة بالقرب من محطات المترو وأعمال التطوير، فيما ازدادت الكثافات بشارع السودان ومحيط جامعة الدول العربية.

 الطرق الصحراوية:

ظهرت شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والصحراوية خاصة بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مع تحذيرات من تخفيف السرعة والالتزام بمسافات الأمان.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات المرورية مستمرة لرصد المخالفات وضبط السيارات المتوقفة بشكل عشوائي، مع توجيه قائدي المركبات باستخدام محاور بديلة مثل محور الضبعة لتفادي الزحام.

وتناشد الأجهزة المرورية المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور وتوخي الحذر في ظل التقلبات الجوية، حفاظًا على سلامة الجميع.

 

<strong>نقل المصابين الى المستشفى </strong>
نقل المصابين الى المستشفى 

حادث الطريق الصحراوى الشرقى 

 

وعلى جانب آخر، شهد الطريق الصحراوي الشرقي «المحور» شرق مدينة الأقصر، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا بعد انقلاب أتوبيس نقل ركاب كان قادمًا من القاهرة في طريقه إلى الأقصر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بإصابات متنوعة بين كسور وكدمات وجروح.

ضبط 140 فرد خرطوش و41 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال بالمحافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي

تفاصيل الحادث وإجراءات الإسعاف

فور وقوع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ20 سيارة مجهزة لموقع البلاغ، حيث جرى التعامل السريع مع المصابين، ونقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور حالة المرور فى القاهرة حالة المرور فى الجيزة حركة السيارات الادارة العامة للمرور صلاح سالم كوبرى اكتوبر

مواد متعلقة

ضبط 140 فرد خرطوش و41 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال بالمحافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي

أخبار الحوادث اليوم: ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.. كشف شبكة دعارة تستخدم ناديا صحيا.. دعوى قضائية لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء على مواقع التواصل

ضبط شبكة دعارة تستخدم ناديا صحيا في أعمال منافية للآداب بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو سائق يسير عكس الاتجاه ويعتدي على مواطن بالإسكندرية

موعد غرامي ينتهي بالسرقة.. الأمن يكشف قصة عاطل يستدرج الفتيات عبر النت بمدينة نصر

القبض على 16 شخصا بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بمصر الجديدة والنزهة

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads