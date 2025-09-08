الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
إصابة 10 أشخاص في حادث ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي

أصيب 10 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بحاجز خرساني على الطريق الدولي الساحلي "مطروح - إسكندرية".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بمدينة الحمام على الطريق الدولي الساحلي مطروح–إسكندرية بالكيلو 70، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص.

 

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف وصلت خلال أقل من 5 دقائق، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الحمام المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ضبط شبكة دعارة تستخدم ناديا صحيا في أعمال منافية للآداب بالقاهرة

ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء على مواقع التواصل

 

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الإجراءات الطبية العاجلة للمصابين، مكلفًا رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام والدكتور محمد رفيق مدير مستشفى الحمام المركزي بمتابعة حالتهم وتوفير كافة المستلزمات العلاجية، فيما شدد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبًا لأي طوارئ.

