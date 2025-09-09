في اتصال مع نظيره الإيطالي، وزير الخارجية يحذر من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة

تلقى د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًّا من أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، مساء الإثنين 8 سبتمبر، حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني.



أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الإيطالي على جهود مصر وقطر الحثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها اسرائيل، محذرًا من خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة والذي يتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وحذر الوزير من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة، ومؤكدًا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وضرورة العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وفقًا للمقررات الدولية.



كما تناول الوزيران تطورات الملف النووى الإيراني، حيث استعرض وزير الخارجية اتصالات مصر الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف بما يسهم في إيجاد مناخ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

