طارق العشري: مواجهة بوركينا فاسو صعبة وهذه نصيحتي لـ حسام حسن

تحدَثَ طارق العشري المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، في مباراة حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

أسباب صعوبة مواجهة بوركينا فاسو

وقال طارق العشري في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو صعبة للغاية لقوة المنافس، ورغبته في تحقيق الفوز الأول له تاريخيًا على مصر، بالإضافة إلى خوض المباراة على ملعبه بعد غياب كبير، وأمام جماهيره التي من المتوقع أن تملأ المدرجات عن آخرها.

وأضاف: لا بد أن يؤمن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وسط ملعب الفراعنة للسيطرة على المباراة من البداية، لذلك لا بد أن يلعب بثنائي في خط الوسط المدافع، على حساب محمود حسن تريزيجيه أو أحمد مصطفى زيزو، حيث لا يجيد الثنائي الواجبات الدفاعية بشكل كبير.

وتابع: أتمنى الدفع بثنائي في خط الوسط المدافع، وأمامهما محمد صلاح وعمر مرموش والمفاضلة بين الثنائي تريزيجيه وزيزو للدفع بأحدهما، والاعتماد على مصطفى محمد كرأس حربة صريح.

