الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
ماذا فعل جمهور إيطاليا أثناء عزف نشيد الكيان الصهيوني؟

جمهور ايطاليا
جمهور ايطاليا

إدار جمهور منتخب إيطاليا ظهورهم للملعب أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب الكيان الصهيوني في مباراة المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم.

كما رفع جمهور ايطاليا صورة بها عبارة توقف في رسالة لوقف عملية القتل ضد الأطفال والمدنيين في الأراضي المحتلة.

وقال جاتوزو مدرب منتخب ايطاليا في تصريحات نشرتها صحيفة “فوتبول إيطاليا”: "كنت أخشى أن يدخل الفريق فترة الاستراحة متعادلًا بدون أهداف وأن يكون الفريق متوترًا بعد استئناف اللعب، لكنهم حافظوا على نفس الروح وقدم الفريق أداء رائعًا، كنا نعلم أنه يجب علينا المخاطرة وترك مواقف فردية في الهجمات المرتدة نظرًا لكثرة المهاجمين في الملعب، كان من المهم تمرير الكرة على الأطراف ومهاجمة دفاعاتهم ولم يحالفنا الحظ في التسجيل مبكرًا، أهنئ اللاعبين لأننا حظينا بأجواء تدريبية رائعة لمدة ثلاثة أيام".

 

وحول نشيد منتخب إيطاليا الذي أظهر شغف جاتوزو وهو نفس الشغف الذي رافقه كلاعب منذ فوزه بكأس العالم 2006، قال: "تأثرت قليلًا أثناء النشيد، قررت ترك اللاعبين وشأنهم خلال الإحماء ومغادرة الملعب لأنني تحدثت إليهم كثيرًا خلال الأيام القليلة الماضية مما أثار أعصابهم".

وحول اللعب في المباراة القادمة ضد الكيان الصهيوني، ومواصلة عدوانه على غزة، رد جاتوزو: "أنا رجل سلام ومن المؤسف رؤية الأطفال والمدنيين يمرون بهذا، نحن ببساطة غير محظوظين بوجود هذا الخصم في مجموعتنا، لا يمكننا فعل الكثير حيال ذلك، ما نراه مؤلمًا وهذا كل ما أستطيع قوله".

الصهيوني الكيان الصهيونى النشيد الوطنى تصفيات كأس العالم كيان الصهيونى منتخب إيطاليا

