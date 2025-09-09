الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق الإسماعيلية

انقلاب تروسيكل، فيتو
انقلاب تروسيكل، فيتو

أصيب 4 أشخاص سيدتان وطفلتين، باصابات مختلفة جراء انقلاب التروسيكل الذى كان يقلهن بطريق جلبانة في القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.   

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

وزير التعليم يكرم قيادات الإسماعيلية لتميزهم في تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق 

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت مساء اليوم الإثنين، اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق أمام الإسعاف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص سيدتان وطفلتين. 

 

انتقال الأجهزة المعنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.   

 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى القنطرة شرق.  
 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابات وصلن  إلى المستشفى وهن يعانين من جروح وكدمات وسحجات واشتباه في كسور حيث تم اسعافهن وايداعهن بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 
 

 

وتبين إن المصابات هن كل من هدى عبد المقتدر على عثمان 53 عاما مصابة بكدمة بالرأس وكدمة بالصدر واشتباة خلع بالكتف الايمن وكدمات بالجسم ومابعد الارتجاج، وسهير السعيد أحمد 22 عاما مصابة بكدمات بالجسم، والطفة أسماء محمود حسنى 6 مصابة بكدمات بالجسم، والطفلة سما محمود حسنى عامين مصابة بكدمات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة شرق انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق القنطرة شرق بالإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم ورش عمل لتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية

وزير التعليم يكرم قيادات الإسماعيلية لتميزهم في تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

من بينهم رضيع، إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads