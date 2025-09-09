إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص سيدتان وطفلتين، باصابات مختلفة جراء انقلاب التروسيكل الذى كان يقلهن بطريق جلبانة في القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت مساء اليوم الإثنين، اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقنطرة شرق أمام الإسعاف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص سيدتان وطفلتين.

انتقال الأجهزة المعنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى القنطرة شرق.



وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابات وصلن إلى المستشفى وهن يعانين من جروح وكدمات وسحجات واشتباه في كسور حيث تم اسعافهن وايداعهن بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وتبين إن المصابات هن كل من هدى عبد المقتدر على عثمان 53 عاما مصابة بكدمة بالرأس وكدمة بالصدر واشتباة خلع بالكتف الايمن وكدمات بالجسم ومابعد الارتجاج، وسهير السعيد أحمد 22 عاما مصابة بكدمات بالجسم، والطفة أسماء محمود حسنى 6 مصابة بكدمات بالجسم، والطفلة سما محمود حسنى عامين مصابة بكدمات.

