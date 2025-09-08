أخبار الفن اليوم: محمد سامي يتراجع عن الاعتزال ويعلن عودته للدراما بمسلسل جديد.. والدة رنا رئيس تكشف تفاصيل الحالة الصحية لابنتها.. انفراجة في أزمة عقود المؤلفين والملحنين

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تراجع المؤلف والمخرج محمد سامي عن قرار اعتزاله الدراما المصرية الذي أعلن عنه مؤخرا، وكشف عن عمله حاليا على مشروع درامي جديد تمهيدا لعرضه بالشاشات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، ويأتي العمل تحت اسم “رد كليتي”.

كشفت زينب حسن والدة الفنانة رنا رئيس تفاصيل الحالة الصحية لابنتها، قائلة: "رنا تعرضت لإجهاض منذ 3 أشهر، ومنذ ذلك الوقت وهى تتابع مع طبيب، ولكن منذ 4 أيام ساءت حالتها الصحية حيث أصيبت بمغص شديد".

كشفت شبكة تليفزيون النهار عن اسم البرنامج الجديد الذي ستقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشتها.



وبحسب البيان الصادر اليوم عن إدارة "النهار" سيكون اسم البرنامج “ الصورة مع لميس الحديدي”، وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعيًا التاسعة والنصف مساءً اعتبارًا من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

تحدثت الفنانة نسرين طافش، عن زوجها أحمد جوهر، بعد أول ظهور علني لهما في حفل ألبوم جنات الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالزمالك.



وقالت نسرين طافش في تصريحات تلفزيوني: "أحمد أحسن راجل في الدنيا، وعنده ثبات انفعالي رهيب، وهو مش بيحب الأضواء والشهرة، حتى حسابه على السوشيال ميديا برايفت".

كشف الفنان ياسر جلال عن خوضه السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل درامي جديد يحمل اسم “كلهم بيحبوا مودي”، والذي بدأ التحضير له منذ عدة أيام، وينتمي للدراما الاجتماعية الكوميدية.



اجتمع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية مع الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى، لوضع حلول جذرية لأزمة عقود التنازل التي كانت سببًا في غضب المؤلفين والملحنين.





أعلنت الفنانة وفاء عامر اعتذارها عن الرئاسة الشرفية لمهرجان همسة للفنون، الذي من المفترض أن يقام خلال الأيام القادمة بأحد الفنادق بالقاهرة



وكتبت وفاء منشورًا مطولا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت خلالها: “ كنت قد تشرفت باختيار الصحفي فتحى الحصري لي رئيسا شرفيا للدورة الثالثة عشرة لمهرجان همسة، والتى تحمل اسم فنان عزيز على قلوبنا جميعا الراحل سامى العدل، وقد كان هذا الاختيار منذ عدة شهور، وقد وافقت نظرا لعلاقتى الطيبة والتى تمتد لسنوات طوال برئيس المهرجان الصديق والأخ فتحي الحصري هذا أولا، ولمكانة المهرجان الذي يقام تحت مظلة وزارة الثقافة ويحظى بمكانة وسمعة طيبة”





