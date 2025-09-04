جلسة تصوير لـ لميس الحديدي على قناة النهار (فيديو)

طرحت قناة النهار جلسة تصوير قصيرة للإعلامية لميس الحديدي داخل القناة.

جلسة تصوير

وظهرت لميس الحديدي في عدة لقطات قصيرة وهي تصور برومو برنامجها الجديد على شاشة القناة.

لميس الحديدي على شاشة النهار

وتستعد الإعلامية لميس الحديدي لرحلة جديدة بتقديم برنامج توك شو على شاشة قناة النهار ينطلق في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

