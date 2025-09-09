ذكرى رحيل البابا يوأنس المنفلوطي، البطريرك الذي واجه قيود العثمانيين بصبر الإيمان

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا يوأنس الرابع عشر، البطريرك السادس والتسعين للكنيسة القبطية، الذي تنيح في السادس من سبتمبر عام 1586 ميلاديا (1302 للشهداء)، خلال حكم السلطان العثماني مراد الثالث.

قصة البابا يوأنس

وُلد البابا يوأنس في منفلوط، واشتهر باسم "يوأنس المنفلوطي"، وترهب في دير البراموس بوادي النطرون، قبل أن يُرسم بطريركا في 17 أبريل 1571 ميلاديًّا (22 برموده 1287 للشهداء) في عهد السلطان سليم الثاني.

شهدت فترة خدمته أحداثًا صعبة، حيث فُرض على المسيحيين ارتداء العمائم السوداء، كما استلم رسالة من بابا روما جريجوري الثالث عشر ورد عليها، وطُلب منه جمع الجزية من الأقباط، فاستجاب الجميع دون تخلف.

وخلال زيارته إلى الإسكندرية شعر بضعف شديد، فأسلم الروح هناك ودُفن أولًا في كنيسة مارجرجس ببرما، قبل أن يُنقل جسده لاحقا إلى دير السريان، بعد أن قضى خمسة عشر عاما وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما على الكرسي البابوي.

وتأتي الذكرى لتؤكد على مسيرة بابا حمل صليب رعيته في زمن عسير، وظل شاهدا على ثبات الكنيسة القبطية عبر القرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.