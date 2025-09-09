الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

349.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 349.3 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.668 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية.
و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 29.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.492 مليون ورقة منفذة على 135 ألف عملية خلال الجلسة السابقة
واستحوذت الأسهم على 1.61 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 98.39 % خلال الجلسة.

تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي نحو 2.436 تريليون جنيه، لتخسر نحو 14 مليار جنيه. 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 34386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 42311 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل عند  مستوى 15456 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل عند  مستوى 10835 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل عند مستوى 14265 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.450 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 34601 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 42453 نقطة.

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 15546 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3863 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

 وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10869 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3465 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد، أولى جلسات الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي نحو 2.444 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 34455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 42404 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15483 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3872 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14325 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3479 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجى اكس 30

مواد متعلقة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الدولار عقب تصريحات رئيس الوزراء.. المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة.. حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية في مصر 20%

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تداولات نوفمبر 2024

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية، بنسبة 87.1% المصريون يستحوذون على التداولات.. سر اتجاه الشركات للاحتفاظ بالسيولة؟ وما هي الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال بسوق المال؟

أخبار الاقتصاد اليوم، كرتونة البيض البلدي تنخفض 30 جنيهًا، البورصة تربح 49 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق 25 جنيها

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم 9- 9- 2025

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads