تشكيل البرتغال المتوقع أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب البرتغال ضيفًا مساء اليوم على نظيره الأرميني، على أرضية ملعب فازكين سركيسيان الجمهوري، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام أرمينيا

ينتظر أن يعتمد روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: كانسيلو - دياز - إيناسيو - دالوت

خط الوسط: فيتينيا - جواو نيفيش

خط الوسط الهجومي: كونسيساو - برونو فيرنانديز - بالينيا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويسعي منتخب البرتغال المتوج مؤخرًا بدوري الأمم الأوروبية، للفوز والعودة بالنقاط الثلاث، ليحتل الصدارة مبكرًا خصوصًا أن لديه مباراة مهمة أمام المجر في الجولة المقبلة.

موعد مباراة البرتغال ضد أرمينيا والقناة الناقلة

تقام مباراة أرمينيا والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم السبت، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وقد خصصت قناة beIN sport 3 HD، لنقل مباراة أرمينيا والبرتغال في تصفيات المونديال.

