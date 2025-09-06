السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة البرتغال وأرمينيا والقناة الناقلة

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب البرتغال، بقيادة كريستيانو رونالدو، ضيفا على نظيره منتخب أرمينيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 علي أرضية ملعب "فازكين سيركيسيان الجمهوري".

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا 


تنطلق مباراة البرتغال ضد أرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال أمام أرمينيا 


تُذاع مباراة البرتغال وأرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 2.

وتضم تلك المجموعة، بخلاف البرتغال وأرمينيا، كل من المجر وأيرلندا. 


ويواجه منتخب البرتغال، في الجولة الثانية من التصفيات، منتخب المجر يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة البرتغال لمباراتي أرمينيا والمجر


في حراسة المرمى: ديوجو كوستا - روي سيلفا - خوسيه سا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - جواو كانسيلو - نونو مينديز - جونزالو إيناسيو - روبن دياز - أنتونيو سيلفا - ريناتو فيجا.

خط الوسط: جواو بالينيا - روبن نيفيز - جواو نيفيز - فيتينا - برونو فرنانديز - بيدرو - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جواو فليكس - فرانشيسكو ترينكاو - فرانشيسكو كونسيساو - بيدرو نيتو - جونزالو راموس - كريستيانو رونالدو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب البرتغال منتخب أرمينيا كريستيانو رونالدو رونالدو كاس العالم 2026 تصفيات كأس العالم البرتغال وأرمينيا مباراة البرتغال وأرمينيا البرتغال ضد أرمينيا مباراة البرتغال ضد أرمينيا البرتغال أمام أرمينيا مباراة البرتغال أمام أرمينيا

مواد متعلقة

منتخب إيطاليا يكتسح إستونيا بخماسية بتصفيات كأس العالم

بتوصية من رونالدو، مهاجم مارسيليا على رادار النصر السعودي

لحظة تكريم ديوجو جوتا في البرتغال وتأثر رونالدو (فيديو وصور)

موعد مباراتي البرتغال في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

انخفاض يعيد التوازن، سعر الفراخ اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

أخبار مصر: قصة مأساوية لطبيب اتصل به السيسي، وفاة دوبلير عادل إمام، قفزة جديدة للذهب، حكاية رفض زيزو مصافحة حسام حسن

أسعار الخضار اليوم، مفاجأة عن الطماطم بعد قفزتها بالأسواق والليمون بـ 17 جنيها

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026 بقارة إفريقيا، مفاجأة عن محمد صلاح

القاهرة الكبرى لم تسلم منها، الأرصاد تحذر 3 مناطق من ظاهرة مقلقة تستمر ساعات

الظهور الأول، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني في مواجهة تونس

رسالة طمأنة وتحذير، انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، فرص لسقوط الأمطار ورياح، وخطر مستمر بالبحر الأحمر وخليج السويس

خدمات

المزيد

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

لتر الذرة يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ضوابط إعداد القوائم الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته باللهو والشهوات المحرمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads