تصفيات كأس العالم، موعد مباراة البرتغال وأرمينيا والقناة الناقلة

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب البرتغال، بقيادة كريستيانو رونالدو، ضيفا على نظيره منتخب أرمينيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 علي أرضية ملعب "فازكين سيركيسيان الجمهوري".

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا



تنطلق مباراة البرتغال ضد أرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال أمام أرمينيا



تُذاع مباراة البرتغال وأرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 2.

وتضم تلك المجموعة، بخلاف البرتغال وأرمينيا، كل من المجر وأيرلندا.



ويواجه منتخب البرتغال، في الجولة الثانية من التصفيات، منتخب المجر يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة البرتغال لمباراتي أرمينيا والمجر



في حراسة المرمى: ديوجو كوستا - روي سيلفا - خوسيه سا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - جواو كانسيلو - نونو مينديز - جونزالو إيناسيو - روبن دياز - أنتونيو سيلفا - ريناتو فيجا.

خط الوسط: جواو بالينيا - روبن نيفيز - جواو نيفيز - فيتينا - برونو فرنانديز - بيدرو - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جواو فليكس - فرانشيسكو ترينكاو - فرانشيسكو كونسيساو - بيدرو نيتو - جونزالو راموس - كريستيانو رونالدو.

