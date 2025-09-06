غدا، انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية

ينطلق غدًا الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.

وزير التربية والتعليم يعلن بدء العام الدراسي 2025 / 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر المقبل

وجاء هذا القرار عقب اجتماع الوزير محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

