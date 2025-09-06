مدرب إثيوبيا: الفراعنة فرضوا أسلوبهم منذ الدقائق الأولى ومهمتنا في التصفيات أصبحت صعبة

علق المدير الفني لـمنتخب إثيوبيا ميساي تيفيري على خسارة فريقه أمام منتخب مصر بثنائية نظيفة، مؤكدًا أن الفراعنة فرضوا أسلوبهم منذ الدقائق الأولى من اللقاء.

هناك فوارق كبيرة بين منتخبي مصر وإثيوبيا

وقال المدرب في تصريحات عقب المباراة: “منتخب مصر فريق قوي، ومنذ الشوط الأول مارس علينا ضغطًا كبيرًا، وهو ما أجبرنا على تغيير إستراتيجيتنا، ورغم أن الأداء تحسن قليلًا في الشوط الثاني، فإن الفوارق كانت واضحة للجميع".

وأضاف: “ندرك أن مهمتنا في التصفيات الحالية أصبحت صعبة للغاية في ما يخص فرص التأهل، لكننا سنعمل بجد لتصحيح الأخطاء وبناء فريق جيد وسيكون أمامنا فرصة لمحاولة الوصول إلى كأس العالم في المستقبل".

منتخب مصر يتخطى إثيوبيا بثنائية

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًّا على حساب نظيره الإثيوبي، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا

سجل محمد صلاح لاعب الهدف الأول في مرمى إثيوبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنفس الطريقة سجل عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

وشهدت الدقيقة 50 تسديدة على الطاير من محمد صلاح لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة.

