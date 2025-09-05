يوم تدويني لدعم مؤقتي الصحف القومية الأحد

دعا الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية، أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين للمشاركة فى يوم تدوينى الأحد المقبل الموافق 9 سبتمبر، عن أزمة تعيين المؤقتين بالصحف القومية تحت هاشتاج

#حق_المؤقتين_فى_التعيين_بالصحف_القومية #حق_الصحفيين_المؤقتين_فى_المشاركة_بجلسات_تطوير_المحتوى_الصحفى.

وثمن الصحفيون المؤقتون حديث جميع الصحفيين المشاركين فى جلسات تطوير المحتوى الصحفى بالهيئة الوطنية للصحافة، عن ضرورة تعيين المؤقتين وضخ دماء جديدة فى المؤسسات الصحفية القومية مؤكدين أن تطوير المحتوى الصحفي لا يمكن تنفيذه ما دام ملف المؤقتين عالقا وما دام شباب تلك المهنة لم يحصلوا على أبسط حقوقهم وهى تثبيتهم فى مؤسساتهم التى أفنوا فيها أعمارهم وما زالوا مستمرين فى تقديم المزيد.

وأكد الصحفيون المؤقتون، حقهم فى المشاركة بجلسات تطوير المحتوى الصحفي ، خاصة أنهم من يحملوا المؤسسات الصحفية القومية على عاتقهم، بعد إحالة الكثير من كبار الصحفيين للمعاش موضحين أنهم سيقدمون رؤيتهم كصحفيين شباب عن تطوير المحتوى الصحفي.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت بدء إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية في منتصف أغسطس من العام الماضى، بعد توقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين وكبار الكتاب ورؤساء تحرير بالصحف القومية.

وعقدت الهيئة اختبارات لمئات الصحفيين العاملين في الصحف القومية، ولكنها لم تعلن نتائج الاختبارات أو قوائم التعيين، رغم مرور عام كامل على إعلان بدء إجراءات التعيينات.

