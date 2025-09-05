الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يعزز صفوفه بإبراهيم عادل ولاشين أمام إثيوبيا بعد 75 دقيقة

مباراة مصر وإثيوبيا،
مباراة مصر وإثيوبيا، فيتو

مرت 75 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ولا تزال النتيجة تقدم مصر بثنائية محمد صلاح وعمر مرموش في الشوط الأول

وشهدت الدقيقة 50 تسديدة على الطاير من محمد صلاح لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة.

وواصل منتخب مصر سيطرته واستحواذه على الكرة في كل أرجاء الملعب، وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 ولكن الكرة علت العارضة.

شهدت الدقيقة 62 خروج زيزو وعمر مرموش ودخل بدلا منهما إبراهيم عادل ومهند لاشين.

وحتى الدقيقة 70 محاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل هدف ثالث يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي اثيوبيا.

 

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا، وجاءت على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - حمدي فتحي

الوسط: حمدي فتحي - تريزيجيه - زيزو 

الهجوم: محمد صلاح - أسامة فيصل - عمر مرموش 

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎اللب আ ባትግጠረብኤኤ **文 RTINC مصر ضد إثيوبيا تصفيات كأس العالم62 العالم 2026 محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة خالد صبحي محمد حمدي.حمدي فتحي.أحمد. سيد زيزو.محمود حسن تريزيجيه محمد صلاح عمر مرموش أسامة فيصل 型 星本 عدة الاتجاد لمصري C6yPTEA مصطفى شوبیر محمد صبحي- محمد ربيعة حسام عبد المحيد عمرو الجزار -أحمد عيد دونجا مهند لاشين أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل مصطفى محمد BS دانون TIGER ACU OΓΔ Camer PUMA نبرياضة المتددة‎'‎‎
تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم 

ويقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحقيق حلم الصعود لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى بعد الظهور الأخير في روسيا بنسخة 2018.

ويحسم منتخب مصر التأهل لنهائيات كأس العالم بصورة مباشرة، حال تحقيق الفوز أمام إثيوبيا الليلة ثم الفوز على بوركينا فاسو على ملعبها الثلاثاء المقبل في لقاء الجولة الثامنة.

أما في حال التعادل في لقاء والفوز في الأخر يتأجل الحسم للتوقف القادم، وفي حال لم ينجح المنتخب في حصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم في التوقف الجاري بسبب التعادل في لقاء والفوز بمثله أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، سيكون في حاجة لحصد نقطتين خلال توقف أكتوبر، أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم اثيوبيا ملعب القاهرة الدولي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 حسام حسن تشكيل منتخب مصر أمام اثيوبيا مباراة مصر ضد إثيوبيا

مواد متعلقة

شاهد، غرفة ملابس منتخب مصر جاهزة قبل مواجهة إثيوبيا

محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر في عهد "العميد"

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات المونديال

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات تنفي تأجيل انتخابات النواب: جار إعداد الجدول الزمني

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد الإفراج عنه، كروان مشاكل يعتزل التيك توك ويعتذر لـ ريهام سعيد

البتلو يرتفع 52 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا من ضربة جزاء(صور)

تصفيات المونديال، منتخب مصر يبحث عن الهدف الثالث أمام إثيوبيا بعد 60 دقيقة

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

إمام الإسماعيلية ينعى نفسه بأبيات شعرية لمالك بن دينار قبل وفاته ( فيديو )

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

ارتفاع ناري في أسعار الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

البتلو يرتفع 52 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الرابعة عشرة)، حتى الخصوم شهدوا أنه الأمين

حكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل، تعرف على رد الإفتاء

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «الحاملات وقرا» في سورة الذاريات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads