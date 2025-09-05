تصفيات المونديال، منتخب مصر يبحث عن الهدف الثالث أمام إثيوبيا بعد 60 دقيقة

مرت 60 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ولا تزال النتيجة تقدم مصر بثنائية محمد صلاح وعمر مرموش في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 50 تسديدة على الطاير من محمد صلاح لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وواصل منتخب مصر سيطرته واستحواذه على الكرة في كل أرجاء الملعب، وكاد تريزيجيه أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 ولكن الكرة علت العارضة.

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا، وجاءت على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - حمدي فتحي

الوسط: حمدي فتحي - تريزيجيه - زيزو

الهجوم: محمد صلاح - أسامة فيصل - عمر مرموش

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم

ويقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحقيق حلم الصعود لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى بعد الظهور الأخير في روسيا بنسخة 2018.

ويحسم منتخب مصر التأهل لنهائيات كأس العالم بصورة مباشرة، حال تحقيق الفوز أمام إثيوبيا الليلة ثم الفوز على بوركينا فاسو على ملعبها الثلاثاء المقبل في لقاء الجولة الثامنة.

أما في حال التعادل في لقاء والفوز في الأخر يتأجل الحسم للتوقف القادم، وفي حال لم ينجح المنتخب في حصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم في التوقف الجاري بسبب التعادل في لقاء والفوز بمثله أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، سيكون في حاجة لحصد نقطتين خلال توقف أكتوبر، أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

