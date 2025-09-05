تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يبحث طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات تجاري، عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 تجاري 3 سنوات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/9/2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025 على النحو التالي:-

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الأتي:-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 3 سنوات

يبحث طلاب دبلوم تجاري 3 سنوات عن مؤشرات القبول بالكليات 2025، وتختلف مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية كل عام عن سابقه، وفقا لأعداد الطلاب والرغبات التي يسجلونها على موقع التنسيق.

ويمكن لطلاب دبلوم تجاري 3 سنوات الاسترشاد بنتيجة تنسيق العام الماضي 2024 خلال عملية تسجيل الرغبات، والتي جاءت كالتالي:

