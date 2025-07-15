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موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم تجاري نظام 5 سنوات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات والمعاهد، وذلك بعد أن اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

 

وتستعرض فيتو في التقرير التالي موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لدبلوم تجاري نظام 5 سنوات


تنسيق دبلوم تجاري نظام 5 سنوات

ووفقا لمكتب التنسيق فمن المقرر أن تنطلق تنسيق دبلوم تجاري نظام 5 سنوات والدبلومات الفنية عقب الانتهاء من تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة.

 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وبمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على خدمات التنسيق من خلال الرابط الرسمي لموقع تنسيق الجامعات من هنا.

 

كليات تقبل طلاب الدبلومات التجارية نظام 5 سنوات

  • كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه)
  • كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) بالزقازيق
  • كلية التكنولوجيا إدارة ونظم المعلومات ببورسعيد
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان
  • برنامج إدارة تشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية
  • كلية الحقوق (انتظام– انتساب موجه)
  • كلية التربية جامعة حلوان (قسم إعداد معلم الحاسب)
  • كلية التربية النوعية بدمياط (قسم إعداد معلم الحاسب)
  • المعاهد الفنية التجارية "شعبة نظم المعلومات" بالفرقة الثانية بالمعاهد العليا، شعبة "نظم المعلومات الإدارية".
  • المعاهد الخاصة المتوسطة من الشعب التجارية والإدارية بالفرقة الأولى بالمعاهد العالية الخاصة "شعبة نظم المعلومات الإدارية".

قواعد قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات 2025

وفقا لقرار وزارة التعليم العالي يتم قبول طلاب الشهادات الفنية الحاصلين على الشهادة عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

 

ويقبل التنسيق طلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات تجاري صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عام ۲۰۲٥ بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.

 

ضوابط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات

  • فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة، التربية، الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية -الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة.
  • التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.
  • يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي بمجموع درجات ۷۰% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.
  • كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع ۷۵% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.
  • ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي:

  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.
  • برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.
  • المعاهد العالية للسياحة والفنادق.
  • المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.

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