مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يبحث طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي، عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية صناعي 2025.

ولم تعلن وزارة التعليم العالي حتى الآن موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025، بينما أعلنت مواعيد التسجيل لأداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية، ومواعيد وأماكن أدائها.

موعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

قررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

الحد الأدنى لتنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات والمعاهد، والذي جاء كالتالي:

• حصول طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار- زراعي - موسيقي» على مجموع لا يقل عن 70%.

• ألا يقل مجموع طلاب دبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتان» عن 75%.

كما أن بعض الكليات مثل كليات الهندسة وكليات الفنون التطبيقية تشترط اجتياز اختبارات قدرات أو امتحان معادلة قبل القبول النهائي.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية صناعي 3 سنوات

يبحث طلاب دبلوم صناعي 3 سنوات عن مؤشرات القبول بالكليات 2025، بالرغم من أن تنسيق الدبلومات الفنية لم يبدأ بعد.

وتختلف مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية كل عام عن سابقه، وفقا لأعداد الطلاب والرغبات التي يسجلونها على موقع التنسيق.

ويمكن لطلاب دبلوم صناعي 3 سنوات الاسترشاد بنتيجة تنسيق العام الماضي 2024 والتي جاءت كالتالي:

تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات 2025

تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات 2025

تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات 2025

تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات 2025

تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.