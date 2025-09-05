الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير التعليم العالي يشيد بتوظيف الذكاء الاصطناعي لحماية السواحل المصرية

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم العالي في المعهد القومي لعلوم البحار
ads

 أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أهمية الدور الرائد الذي يقوم به مركز الحد من المخاطر البحرية في خدمة قضايا البحث العلمي، مشيدًا بالجهود المبذولة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار لدعم التنمية المستدامة وحماية السواحل المصرية من المخاطر المستقبلية.

 جاء ذلك خلال زيارته لمركز الحد من المخاطر البحرية بـالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حيث اطلع على أبرز الأنشطة والمشروعات البحثية التي ينفذها المركز في مجالات الرصد البحري والحد من المخاطر الساحلية، وشاركه بها الدكتورة عبير منير – رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ووفد من رؤساء المعاهد والمراكز البحثية المصرية.

 

جهود مركز الحد من المخاطر البحثية في متابعة التغيرات البحرية

 وخلال الزيارة، استعرض الدكتور عمرو حمودة، رئيس المركز، الجهود العلمية والبحثية التي يقوم بها المركز من خلال شبكات الرصد الدولية التابعة له، والتي تتابع التغيرات البحرية وتدعم برامج حماية السواحل المصرية من المخاطر البحرية، وعلى رأسها موجات التسونامي، كما عرض حمودة أنظمة رصد ارتفاع منسوب سطح البحر وأجهزة قياس الزلازل، إلى جانب النماذج الحديثة للتنبؤ بالموجات البحرية وخطط الإخلاء المرتبطة بها. 

كما أوضح الدكتور عمرو حمودة أن المركز يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البحرية الضخمة الواردة من أجهزة الرصد المختلفة، بهدف رفع كفاءة النماذج الخاصة بالتنبؤ بالمخاطر البحرية وعلى رأسها موجات التسونامي وارتفاع منسوب سطح البحر ويساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة التوقعات وسرعة الاستجابة للأزمات من خلال الدمج بين البيانات المحلية والشبكات الدولية للرصد البحري. 

وأشار حمودة إلى أن المركز يعمل على ربط شبكات الرصد الدولية والإقليمية بأنظمة المركز الوطنية، بما يتيح تبادل البيانات في الزمن الحقيقي وتحسين قدرة مصر على التنبؤ والتعامل مع الظواهر البحرية الطارئة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال إدارة المخاطر الساحلية باستخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أوضح حمودة أن هناك جهودًا بحثية موسعة في مجال الآثار الغارقة، مشيرًا إلى الدراسات المتقدمة الخاصة بالكشف الأثري عن المدينة الغارقة بأبوقير، وكذلك القرى النوبية المغمورة بمياه بحيرة ناصر.

كما استعرض المركز أمام نائب الوزير نتائج الدراسات الهندسية والبيئية التي أجراها حول ميناء الإسكندرية الجديد ورصيف تحيا مصر، والتي تساهم في دعم المشروعات القومية وتعزيز حماية البنية التحتية الساحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد نائب وزير التعليم العالي الذكاء الاصطناعي مركز الحد من المخاطر البحرية أجهزة قياس الزلازل

مواد متعلقة

الدولي للتعليم عن بُعد بجامعة عين شمس يحصد جائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي 2025

وزيرا الاتصالات والعدل يشهدان تخرج دفعة جديدة من سفراء الذكاء الاصطناعي

القومي لعلوم البحار يؤكد عدم رصد أي أنشطة زلزال مسببة لتسونامي

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

رسالة السولية والنني لـ حسام حسن قبل مواجهة إثيوبيا (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

حركة الشباب الصومالية تتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بمطار كيسمايو

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads