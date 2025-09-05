تحرير 2247 محضرا تموينيا لمخابز بلدية وأسواق بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، بالتنسيق مع مديريتي الصحة، الطب البيطري، ومباحث التموين، خلال شهر أغسطس من تحرير 2247 محضرًا متنوعًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر ـ محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال العامة والتجارية ومحطات تمويل السيارات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقًا للاشتراطات المقررة، والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

تحرير 1125 محضر نتيجة للمرور على المخابز

أسفرت الحملات عن تحرير 1125 محضرا نتيجة للمرور على المخابز، تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجين، تصرف، وتجميع بالإضافة إلى 7 محاضر لمخابز سياحية.

تحرير 1093 محضرا تموينيا خلال حملة علي الأسواق

كما تم تحرير 1093 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق، عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج المجازر الحكومية، إدارة بدون ترخيص، مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، انتهاء صلاحية، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، سجلات غير قانونية، غش تجاري، بدون بيانات،بالإضافة إلى تحرير 22 محضر مواد بترولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.