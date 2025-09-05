وزيرا البترول والخارجية يبحثان مع الرئيس القبرصي دعم التعاون الإقليمي بمجال الطاقة

أجرى السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة ثنائية للعاصمة القبرصية نيقوسيا، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث استقبل الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس الوزيرين في جلسة مباحثات موسعة لدعم التعاون الإقليمي وخاصة في مجالات الطاقة والغاز وربط الحقول القبرصية للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وصولًا إلى ربط حقول الغاز القبرصية بمصر بشكل متكامل وفقًا للاتفاقيات التي وُقعَت بحضور الرئيس القبرصي مطلع العام الحالي في القاهرة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي.

مؤتمر صحفي لمتابعة مستجدات التعاون بين مصر وقبرص لربط حقول الغاز القبرصية

وخلال الزيارة، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، أوضح خلاله أن زيارته إلى نيقوسيا تأتي في إطار متابعة مستجدات التعاون بين البلدين لربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، وتسريع وتيرة العمل مع جميع الأطراف.

وأكد الوزير أن المباحثات ركزت بالأساس على تسريع بدء تنفيذ المشروع الاستراتيجي لربط حقل كرونوس القبرصي بتسهيلات البنية التحتية المصرية، موضحًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد، على أن يتم بدء استقبال الغاز في مصر وإعادة تصديره من خلال مجمعات إسالة وتصدير الغاز المصرية إلى الأسواق الأوروبية اعتبارًا من عام 2027، التزامًا بما تم الاتفاق عليه.

وأكد بدوي أن المشروع يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري لتداول وتجارة الطاقة، ويفتح أمام قبرص آفاقًا واسعة للقيام بدور رئيسي كمُصدر للغاز إلى أوروبا من خلال مصر، مشيرًا إلى أن التعاون يحظى بمتابعة واهتمام القيادة السياسية في البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس نيكوس كريستودوليديس، بما يحقق نتائج تصب في صالح الشعبين وتمتد إلى تحقيق أمن الطاقة لأسواق ودول عديدة.

وفي الختام أعرب الوزير عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، مؤكدًا على الشراكة والعمل التكاملي مع نظيره القبرصي ككيان واحد لصالح الشعبين.

