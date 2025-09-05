انتشال الجثتين الرابعة والخامسة لضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي برشاح بلبيس

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، من انتشال الجثتين الرابعة والخامسة لشباب سقطت بهم سيارة ملاكي في الرشاح، الملاصق لكوبري ملوينا بمدينة بلبيس.

وكانت السيارة تقل 6 شباب من مركز بلبيس أثناء عودتهم من حفل زفاف، حيث أدى الحادث إلى وقوع عدة وفيات، في مأساة هزت المدينة وأثارت الحزن بين الأهالي.

مأساة الشرقية.. غرق خمسة شباب ونجاة محمد سراج بأعجوبة

الحادث أسفر عن مصرع 5 شباب في عمر الزهور غرقًا، بينما نجا شاب واحد يُدعى محمد مختار سراج بأعجوبة.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي:"عبد الرحمن.م.ج"و"عبدالرحمن.م.ال"، “عمر.م.خ"و"طارق.م.ط"،"يونس.م.ال".

أجواء الصدمة تخيم على مدينة بلبيس

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالحزن على الفاجعة، فيما خيمت أجواء من الصدمة على مدينة بلبيس، التي ودعت أبناءها في مشهد مأساوي.

