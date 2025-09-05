لفظ آخر أنفاسه بالمستشفى، وفاة خطيب مسجد بأزمة قلبية عقب أدائه الجمعة بالإسماعيلية

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الشيخ عبدالرحمن علي محمد علي وهدان، مقيم شعائر وخطيب بمسجد الكرام البررة التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية.

أزمة قلبية حادة

وكان الشيخ الراحل توفى عقب أدائه لخطبة الجمعة بمسجد الكرام البررة بإدارة أوقاف الإسماعيلية، حيث أصيب بأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ليلفظ آخر أنفاسه بالمستشفى

نقل الإمام إلى المستشفى

وعلى الفور قام أحد الأهالى بنقل إمام المسجد عقب إصابته بحالة إغماء إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي.



ورغم محاولات فريق الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي لمحاولة إجراء إنعاش قلبي له إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المجمع، وذلك وسط حالة من الحزن التي سادت بين المصلين والزملاء من الأوقاف.

ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان فضيلة الشيخ عبد الرحمن على محمد على وهدان ليوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية الأسدية الواقعة مركز ومدينة أبو حماد قرية، عقب صلاة الجنازة في المسجد الكبير بالقرية.

