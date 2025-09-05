جاتوزو يستبعد 4 لاعبين من منتخب إيطاليا في مواجهة إستونيا بتصفيات كأس العالم

قرر جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، استبعاد أربعة لاعبين من التشكيل المقرر خوض به مواجهة إستونيا، اليوم الجمعة، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاتوزو يستبعد 4 لاعبين من منتخب مصر

واستغنى مدرب إيطاليا عن الحارس كارنيسيكي، بالإضافة ثلاثة للاعبين، هم: جيوفاني ليوني، ودانيل مالديني، وفابيان.

وبحسب ما ذكره موقع "توتوميركاتو" الإيطالي، فإن اللاعبون الأربعة لن يجلسوا حتى على مقاعد البدلاء، بل سيتابعون زملائهم من المدرجات.

وأشار الموقع إلى أن الرباعي رغم خروجه من مباراة إستونيا، إلا أنه سيبقى مع المنتخب للمباراة الثانية المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

من المتوقع أن يقود مويس كين وماتيو ريتيجي هجوم الأزوري ضد إستونيا الليلة، في أول مباراة لجاتوزو كمدرب لإيطاليا.

