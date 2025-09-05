يجب أن تتغير العقلية، موسيماني يحدد شروطه للعودة لتدريب الأهلي

تحدث الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن موقفه من العودة لتدريب المارد الأحمر.

موقف موسيماني من تدريب الأهلي

وقال موسيماني في تصريحات للصحف في جنوب إفريقيا: "لا أفكر في العودة إلى الأهلي إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقة أن كرة القدم ثلاثة أمور "الفوز والتعادل والخسارة".

وأضاف: أنا غير مستعد لتدريب ناد يعتقد أنه سيخرج منتصرا دون أي فشل، عودتي تتوقف على تحول جذري في العقلية استعداد لقبول أن الخسارة والتعادل جزء لا يتجزأ من اللعبة، تماما كما هو الحال مع الفوز.

وتابع: لست مستعدا لتدريب ناد يعتقد أنه يلعب بمفرده، وأنه سيفوز دائما.

